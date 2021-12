Câmara promove nova audiência sobre ponte Salvador-Ilha

A Câmara Municipal de Vera Cruz promove, nesta quarta-feira (14), a partir das 9h, mais uma audiência pública sobra a ponte Salvador-Ilha de Itaparica. O objetivo é acompanhar os avanços do projeto e estreitar o diálogo com a comunidade.

No evento, o secretário estadual do Planejamento, José Sérgio Gabrielli deverá ressaltar a importância de estudos para definir detalhes físicos da ponte e indicar ações para a melhoria da infraestrutura e mobilidade nas áreas de influência do projeto.

