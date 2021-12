Câmara homenageia especiais de A TARDE

A Câmara Municipal de Salvador realiza, nesta quarta-feira, às 19 horas, sessão especial em homenagem aos dez anos dos cadernos especiais comemorativos ao Dia Nacional da Consciência Negra publicados em A TARDE. A sessão foi proposta pela ouvidora-geral da Câmara, vereadora Olívia Santana (PCdoB) e pelo vereador Gilmar Santiago (PT).

A série de especiais começou em 2003, com o caderno Qual a sua cor? A vida em um mundo racista, e tem abordado diferentes aspectos da história e cultura afro-brasileira. Eles funcionam como ferramenta pedagógica por meio de dicas para uso do conteúdo em sala de aula auxiliando na aplicação da Lei 10.639/2003, que estabelece o ensino de história e cultura afro-brasileira.

"Os cadernos têm mostrado o protagonismo da comunidade negra sobre diversos aspectos. Além disso, têm sido utilizados por educadores para seu trabalho em sala de aula e foram bem recebidos pela população. Um trabalho dessa qualidade merece ser destacado e homenageado", afirma Olívia Santana. Os dez anos dos especiais chegam no mesmo ano em que o A TARDE festeja seu centenário. "A TARDE, com a publicação desses cadernos, assume o protagonismo na imprensa baiana de fortalecer a luta por uma sociedade democrática, valorizando a diversidade e a igualdade de direitos", diz Gilmar Santiago.

Reconhecimento - As edições temáticas dos especiais têm alcançado destaque em prêmios de jornalismo. Qual a sua Cor? e Sou de Santo e Raça foram finalistas da categoria regional do Prêmio Embratel em 2004 e 2007. Produtores de Owó venceu o Prêmio Banco do Nordeste nas categorias Regional I e Nacional de Mídia Impressa. Epo Pupa foi finalista do Prêmio Abdias Nascimento, neste ano, na categoria Mídia Impressa.

Além de Qual a sua cor?, foram publicados África, povo do Sol (2004); Gente de Raça (2005); Sou de Santo e Raça (2006); Lutas de ontem e sempre (2007); Arte da Resistência (2008); Produtores de Owó (2009); Ê Camará! (2010); Epo Pupa - a marca do dendê (2011) e Os homens que chamam os deuses pra terra (2012).

adblock ativo