Câmara de Vereadores pega fogo em Brumado

O prédio da Câmara de Vereadores de Brumado pegou fogo na madrugada desta segunda-feira, 18. O incêndio foi percebido pelo vigia que trabalha no local. Após avisar a polícia, ele iniciou o combate ao fogo, que também foi contido pelos policiais. As chamas atingiram a garagem do prédio e danificou o teto de gesso e a parte elétrica do local, além de cadeiras e revistas que estavam na garagem.

De acordo com o site Brumado Notícias, a polícia suspeita que o incêndio tenha sido criminoso, já que foi colocado um suporte da parede da garagem, que pode ter sido utilizado por criminosos para fugir do prédio.

