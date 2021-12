Câmara de Vereadores decide manter mandato de Prisco

A Câmara de Vereadores decidiu nesta terça-feira, 22, que não vai suspender o mandato do vereador Marco Prisco, líder da greve da PM, que está detido desde a última sexta, 18. O argumento da Casa é que Prisco está detido respondendo por atos cometidos no movimento de 2012, quando ele ainda não era parlamentar.

Antes da reunião na Câmara de Vereadores, cerca de 100 policiais militares vinculados à Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares no Estado da Bahia (Aspra) fizeram um ato público em defesa a Prisco. Eles pediam a intervenção da Câmara na prisão do parlamentar e queriam que o parlamentar cumpra prisão domiciliar ou na Câmara dos Vereadores.

A mulher de Prisco e o filho participaram do movimento.



Prisco está detido no Presídio Federal da Papuda, em Brasília. Ele aguarda a análise do pedido de habeas corpus impetrado pela defesa.

