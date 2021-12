Câmara de Vereadores de Feira é ocupada por professores

Os professores da rede municipal de Feira de Santana, a 109 km de Salvador, ocupam desde a segunda-feira, 5, as galerias da Câmara de Vereadores, em protesto contra alterações no Plano Municipal de Educação (PME), que retirou o tópico de discussões sobre gênero, sexualidade e etnia.

De acordo com a Associação dos Professores (APLB) de Feira de Santana, discutiram na segunda a retirada da meta 22 do PME que dispõe da discussão de gênero e sexualidade nas escolas, mas a votação foi suspensa e retomada nesta terça, 6, sendo aprovado.

A presidente da Associação de Professores (APLB) de Feira de Santana, Marlede Oliveira, diz que o projeto que previa discussões sobre gênero, sexualidade e etnia nas escolas foi aprovado em conferência da categoria.

Segundo a dirigente sindical da APLB Feira, Marlede Oliveira, os vereadores tiveram a oportunidade de participar da II Conferência Municipal de Educação, ocorrida em julho do ano passado, onde foi construída a proposta do PME. Mas, nenhum representante do Legislativo se fez presente e agora, articularam para fazer alterações sem ouvir as diversas entidades e representações que atuaram da elaboração da referida proposta.

“Os vereadores não foram para o debate de elaboração da proposta do Plano Municipal de Educação e, agora, deram uma apunhalada na categoria e em toda a comunidade, porque isso aqui foi debatido e construído coletivamente. Os vereadores foram eleitos para representar o povo e fazer leis; agora, leis que venham beneficiar a comunidade e, nesse caso, a escola pública”, concluiu a sindicalista.

Os docentes se reúnem na tarde desta terça-feira para avaliar as alterações no projeto e saber se continuarão a ocupação.

A Câmara por meio de comunicado no site afirma que o projeto recebeu a emenda que retirou as discussões sobre sexualidade e gênero, sendo aprovada pela maioria dos vereadores, com apenas cinco votos contrários.

O Plano Municipal de Educação terá vigência no período de 2016 a 2026 e será acompanhado pelo Conselho Municipal de Educação e sua execução será coordenada pela Secretaria Municipal de Educação (SEDUC).

