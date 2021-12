Câmara de Feira aprova Dia do Blogueiro e Digital Influencer

Em sessão extraordinária, a Câmara de Vereadores de Feira de Santana aprovou, nesta segunda-feira, 2 a instituição do Dia Municipal do Blogueiro e Digital Influencer, no município. O Projeto de Lei de nº 144/2019, de autoria do vereador Isaías de Diogo (PDT), foi por aprovado por unanimidade entre os parlamentares presentes.

Com o ato, a data passa a ser comemorada no dia 20 de março.

Conforme publicação do órgão, o projeto de lei faz uma homenagem ao “profissional que exercita hoje a verdadeira liberdade de imprensa e presta grande serviço à sociedade e à democracia, principalmente nos meios de comunicação”.

adblock ativo