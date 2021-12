Câmara apresenta estudos sobre aquíferos na Bahia

A Câmara Consultiva do Médio São Francisco realiza nesta sexta-feira, 17, reunião de apresentação de estudos parciais sobre os Aquíferos Urucuia e Bambuí e do Plano de Bacia da região hidrográfica, em encontro que acontece a partir das 8h no auditório da Câmara de Vereadores de Barreiras, 870 km de Salvador.

Realizado desde 2013 pela Agência Nacional de Águas (ANA) e Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM) do Ministério de Minas e Energia, o estudo tem o propósito de obter dados para a gestão dos recursos hídricos nas bacias dos rios São Francisco e Tocantins, tanto de águas superficiais, quanto subterrâneas.

Os estudos Hidrogeológicos na Bacia do Rio São Francisco, englobam o Sistema Aquífero Urucuia, 142 mil Km² e seis 6 estados envolvidos, inclusive a Bahia e o Sistema Aquífero Bambuí, com 111 mil Km² nos estados de Minas Gerais e Bahia.

Para o coordenador da Câmara Consultiva do Médio São Francisco, Ednaldo de Castro Campos, a expectativa é grande por parte da comunidade em relação aos resultados já obtidos “porque não sabemos como estão estes aquíferos, e se há potencial para crescer a utilização destas águas sem comprometer seus múltiplos usos”.

Ele defendeu também a cobrança imediata sobre as águas e a aplicação dos recursos captados na recuperação de nascentes, matas ciliares e a preservação de áreas que garantam a recarga dos aquíferos, também em outras regiões do estado.

“Na Bahia temos 14 comitês e a cobrança ainda deverá se iniciar através da bacia do Paraguaçu”, afirmou, salientando que o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF), que já recebe pelo uso da água em alguns estados, “está investindo em projetos hidroambientais, planos de saneamento básico de cidades ribeirinhas também dos afluentes, o que deve refletir de forma positiva na revitalização do rio”.

Planos

No evento desta sexta, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) também vai expor os planos de bacia do Médio São Francisco, envolvendo os rios Corrente, Grande e Salitre e seus afluentes, segundo Castro Campos.

“Queremos levar este evento parta a região de Irecê, porque a bacia do rio Salitre precisa de cuidados muito especiais”, enfatizou, lembrando que na tarde desta sexta os membros da Câmara do Sub Médio São Francisco, uma das entidades que formam o CBHSF, terão reunião ordinária, com foco principalmente nos planos de saneamento básico nos municípios que fazem parte da região.

