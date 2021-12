Camaçari tem noite violenta com três homicídios em 1h30

A cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), teve uma noite violenta nesta sexta-feira, 6. Foram três mortes em menos de 1h30, de acordo com o boletim da Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia.

O primeiro homicídio aconteceu por volta das 22h25 e vitimou uma adolescente de 16 anos. Ela foi morta com três tiros na cabeça. O crime aconteceu na rua Pantanal, no bairro Burbi Satuba. A Superintendência de Telecomunicações das Polícia Civil e Militar (Stelecom) informou que testemunhas contaram que a menina tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

O segundo crime foi registrado cinco minutos depois. Antônio Oliveira Mota, 42 anos, estava em um ponto de ônibus, na rua Costa Pinheiro, quando um carro parou e um dos ocupantes saiu e o atingiu com várias facadas. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Odair José Duarte, 40 anos, foi a terceira vítima da noite. O crime aconteceu por volta das 23h45 quando ele estava em um bar na localidade de Cascalheira, próximo ao Condomínio dos Portugueses. Odair estava bebendo quando dois homens em uma moto chegaram ao local, atiraram contra ele e fugiram em seguida. Odair não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Stelecom informou que autoria e motivação dos três crimes ainda são investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) e vão passar por perícia antes de serem liberados para o sepultamento.

