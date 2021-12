Camaçari: sobe para 9 número de mortos em incêndio em farmácia

O número de mortos na tragédia que ocorreu em uma farmácia no centro da cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), aumentou para nove na madrugada desta quinta-feira, 24. Além das vítimas fatais, o incêndio na unidade da rede Pague Menos, que funcionava na avenida Getúlio Vargas, deixou ainda 14 pessoas feridas.

Os três primeiros corpos foram encontrados ainda na tarde desta quarta, 23, após o fogo ser debelado. Os demais foram achados pelos bombeiros à noite e nesta madrugada. O corpo da nona pessoa, que era uma funcionária da farmácia, foi retirado dos escombros por volta das 5h. A identidade destas vítimas ainda não foi divulgada, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Dos feridos, nove foram levados para o Hospital Geral de Camaçari e cinco para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, em Salvador. O estado de saúde delas é considerado grave.

Nesta manhã, homens do Corpo de Bombeiros trabalham para retirar os escombros provocados pelo desabamento da laje da farmácia. Após isso, segundo a SSP, será iniciada a perícia que vai apontar a causa do incêndio.

Segundo os bombeiros, um botijão de gás foi achado no local.

Causas

Ainda não se sabe o que causou o incêndio dentro do estabelecimento, que começou por volta das 13h50. Segundo testemunhas, um botijão teria explodido dentro da farmácia, iniciando assim o fogo.

Há hipótese também de que um maçarico, usado em uma obra no ar condicionado, tenha provocado o incêndio, causando o desabamento da laje do local. O Departamento de Polícia Técnico vai apurar as causas do incêndio.

Viaturas da polícia, Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se mobilizaram para a ocorrência, que foi controlada por volta das 15h30.

