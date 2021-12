Camaçari recebe a 3ª edição do Trilhão CBA neste domingo

O município de Camaçari, localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), recebe a 3ª edição do Trilhão Camaçari Bike Adventure (CBA), ação de cicloturismo que já faz parte do calendário esportivo do município, neste domingo,24.

O evento pretende promover a prática do ciclismo como esporte gerador de saúde física e mental, além de divulgar também as belezas naturais de Camaçari, colaborando para a conscientização, valorização e preservação da natureza.

A concentração dos atletas está marcada para as 6h30, em frente ao Espaço Karrapyxo, situado na avenida Industrial Urbana, enquanto que a largada será às 7h.

Durante o percurso, será feita a trilha nas nascentes do Rio Capivara. Com 30 quilômetros de estradão, e trechos com 300 metros de altitude, os participantes terão à disposição equipes de apoio em pontos estratégicos. O ciclista ainda contará com pontos de hidratação, socorristas, ambulâncias, veículos de apoio, segurança e policiamento.

Os participantes também terão direito a banho de rio, pontos de alimentação, música, animação, além do tradicional café da manhã e sorteio de brindes.

Cunho social

Os trilhões são encontros que grupos e cidades fazem para receber ciclistas de outros estados e municípios. A previsão é que o evento reúna ciclistas de diversas idades, entre eles crianças, jovens, homens, mulheres e idosos. A equipe organizadora conta com mais de 200 colaboradores para garantir o sucesso do evento.

A atividade possui cunho social, já que para participar, no ato da inscrição, é preciso colaborar com um quilo de alimento não perecível e um pacote de leite em pó, que serão distribuídos a instituições de caridade da cidade.

De acordo com os organizadores, na última edição, foram arrecadados mais de mil quilos de alimentos. Vale ressaltar também que os interessados devem comparecer ao ponto de concentração com bicicleta e capacete próprio para a prática de ciclismo.

