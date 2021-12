Camaçari: ponte é demolida para construção de nova estrutura

A ponte sobre a Bacia do Rio Camaçari, na Avenida 28 de Setembro, começou a ser demolida nesta segunda-feira, 28, para a construção de uma nova estrutura, que contará com dimensões adequadas para dar vazão ao fluxo e evitar enchentes.

Após a demolição, será dado seguimento às obras de construção dos muros de flexão, estrutura de concreto armado para conter as marges, próximos a área onde será construída a nova ponte. Enquanto a obra está sendo feita, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) faz a realocação da adutora de água - serviço que deve ser concluído até o final da semana.

As redes de telecomunicação e a caixa de inspeção da Bahia Gás também devem ser realocadas entre a ponte e um posto de gasolina. A passagem para pedestres ligando as avenidas 28 de Setembro e Manoel Mercês será mantida, mesmo com o andamento das obras.

A nova ponte terá 21 metros de comprimento por 12,5 de largura. Diferente da antiga ponte, o novo equipamento terá vão livre para garantir o melhor fluxo do rio.

