Camaçari ganha nova sede do Departamento de Polícia Técnica

A cidade de Camaçari é a primeira da Grande Salvador – fora a capital – a contar com uma sede para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). A nova unidade de perícia foi entregue nesta quinta-feira, 1º, pelo governo estadual.

A estrutura, que passa a atender às demandas da região metropolitana (RMS), conta com uma sala de necrotério e deverá dar mais celeridade na elaboração de laudos e melhores condições de trabalho para os profissionais.

Com investimentos da ordem de R$ 2 milhões, segundo informações da assessoria de comunicação da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), a sede do DPT no município fica situada na rua Delegado Clayton Leão Chaves, em uma área de cinco mil m².

O governador Rui Costa também fez a entrega de uma viatura, que prestará serviços à unidade. “Começamos 2018 com o pé direito, dois novos polos de trabalho entregues [o outro foi em Jequié]. Isso contribui para o fortalecimento da Polícia Técnica da Bahia, que já carrega consigo a marca de uma das mais capacitadas do País”, festejou o diretor do DPT, Elson Jeffesson.

Demanda

“Não se trata apenas da instalação de mais uma unidade. Esse investimento vai refletir diretamente na diminuição da demanda de Salvador, além de também melhorar o acesso dos moradores da RMS aos serviços”, avaliou o subsecretário da Segurança Pública, Ary Pereira de Oliveira.

