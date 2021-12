Camaçari ganha 1,2 mil moradias populares

Entre janeiro e maio deste ano, foram entregues em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, mais de três mil unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida.

Desta quantidade, 1,2 mil moradias contemplaram cerca de 4,8 mil pessoas na tarde desta quinta-feira, 5, com a entrega do Residencial Alpha, localizado no loteamento Nascente do Capivara, pelo governador Rui Costa e o ministro da Cultura, Juca Ferreira, representando a presidente Dilma Rousseff.

A inauguração no município baiano aconteceu simultaneamente com a de outras quatro cidades brasileiras: Itapipoca (Ceará), Uberaba (Minas Gerais), Campos Goitacazes (Rio de Janeiro) e Santarém (Pará).

Sensibilidade

Na ocasião, o governador Rui Costa falou sobre a importância do programa federal no estado da Bahia. "Quando jovem, vendo aquela realidade todo ano em épocas de chuva, me perguntava por que não havia um governante com sensibilidade para fazer um programa habitacional que tirasse as pessoas pobres daquela condição de vida", pontuou.

O governador disse ainda que: "Hoje, nós podemos comemorar que 240 mil famílias baianas passam a ter sua casa própria. O Minha Casa, Minha Vida é a realização de um sonho. De hoje em diante, vocês podem erguer a cabeça e dizer 'esta casa é minha'", frisou o líder do Executivo estadual.

Rui Costa destacou, ainda, que cerca de um milhão de pessoas se beneficiam do programa. "Só aqui em Camaçari, são 12 mil unidades habitacionais, beneficiando 48 mil pessoas. Na Bahia, são um milhão de pessoas beneficiadas com casa própria, somente na faixa salarial de zero a três salários mínimos", disse.

Destaque

A Bahia se destacou nos programas Minha Casa, Minha Vida 1 e 2 como o estado que mais conseguiu contratar e executar habitações.

São mais de 188 mil unidades habitacionais contratadas com foco na faixa 1, de menor poder aquisitivo (famílias com renda mensal de até R$ 1,6 mil), das quais mais de 162,8 mil dentro do programa Minha Casa, Minha Vida Over 50 (destinados a municípios acima de 50 mil habitantes), no qual a demanda é maior.

Os imóveis entregues em Camaçari são do tipo apartamento e possuem sala, banheiro, cozinha, dois quartos e áreas de serviço e circulação. O empreendimento é dotado de toda infraestrutura urbana e sanitária, com pavimentação, acesso, iluminação e redes de água, drenagem e esgoto, além de áreas social e de lazer.

