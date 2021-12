Camaçari é a oitava cidade visitada nesta 3ª fase do 'Olhar Cidadão'

Localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS), Camaçari é a oitava cidade visitada nesta terceira fase do projeto 'Olhar Cidadão'. No município, o serviço de urgência e emergência tem se mostrado falho na hora de atender os pacientes, que esperam um tempo maior do que o satisfatóio, quando não voltam para casa sem atendimento.

O problema é ainda mais grave no Pronto Atendimento (PA) do distrito de Monte Gordo, onde a estrutura não atende às exigências mínimas estabelecidas pelo Ministério da Saúde para unidades que dão suporte aos casos considerados de média e alta complexidade.

O serviço precário sobrecarrega a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Arembepe e o PA de Abrantes. No Gravatá, a reportagem de A TARDE flagrou pacientes com tempo de espera superior a duas horas.

