Calouros da Ufba também terão prejuízo

Os estudantes que concorrerão a uma vaga para a Universidade Federal da Bahia (Ufba) no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no próximo fim de semana, deverão começar as aulas no segundo semestre de 2016 devido ao atraso no calendário, por conta dos 140 dias da greve dos professores.

Já os estudantes da casa retornaram às aulas nesta segunda-feira, 19, em um dia sem muitas intercorrências. Os alunos aproveitaram para rever os colegas, atualizar os conteúdos, lamentar o atraso no calendário e, por tabela, na tão sonhada graduação.

Por conta dos dias de paralisação, as atividades do semestre 2015.1 serão finalizadas somente no dia 30 de novembro. O novo calendário tem agendado o início do semestre 2015.2 para 11 de janeiro do ano que vem, com previsão de encerramento em 20 de maio.

O estudante do 7º semestre de biblioteconomia Daniel Lima, 21, encontrou um cenário de readaptação na instituição. As duas aulas programadas não ocorreram no campus de Ondina. "Um deles pediu ao departamento para avisar que não começaria as aulas hoje. Quanto ao outro, fomos informados de que está viajando", lamentou. "Essa é a segunda greve que enfrento. Já era para ter me formado".

Já a estudante do primeiro semestre de língua estrangeira Ingrid Mendes, 22 anos, teve aula, mas com a junção de outras duas turmas. "Foi uma aula com umas 50 pessoas porque os contratos de nossos professores expiraram durante a greve", contou a primeira.

O professor da disciplina projeto integrado de trabalho, do curso de psicologia, Mauro Magalhães, foi um dos que voltaram às atividades no campus de São Lázaro, na Federação. Com a sala de aula cheia, o docente tentava atualizar o conteúdo, mas também fez uma avaliação da greve.

Apesar dos 140 dias paralisados, no final os docentes não conseguiram obter o reajuste salarial, por conta dos cortes de verbas no Ministério da Educação. "As coisas ficaram meio no ar, mas acredito que nós, professores, encontraremos outro meio de reivindicar nossas demandas", afirmou.

Sem avaliações

Pró-reitor de Ensino e Graduação da Ufba, professor Tenildo Silva afirma que nesta semana devem ocorrer algumas intercorrências, mas frisa que o Conselho Superior de Ensino estabeleceu que não haverá chamadas nem avaliações no período de retorno às aulas. Silva busca tranquilizar os alunos que vão prestar o Enem no próximo fim de semana, pois, de acordo com ele, está certo que os aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) deverão começar as atividades em junho do ano que vem.

