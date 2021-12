Calendário 2019 de vacinação do estado é divulgado

Com o intuito de mobilizar a população, o calendário 2019 de vacinação do estado foi divulgado nesta quinta-feira, 20, durante a reunião do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia (Cosems) (confira abaixo).

As discussões foram iniciadas a partir da campanha nacional contra o sarampo e poliomielite, o que resultou também no planejamento de outras ações para o ano que vem.

adblock ativo