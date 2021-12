Caldeira de motel explode e deixa dois feridos em Vitória da Conquista

Uma caldeira de um motel explodiu na tarde desta terça-feira, 24, e deixou duas pessoas feridas no bairro do Conveima, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. De com o Subtenente Claudemir Alves do 7º Grupamento de Bombeiros Militar, a explosão danificou parte da estrutura do estabelecimento e de casas ao redor.

Ainda de acordo com o Subtenente, as vítimas, que não tiveram os nomes divulgados e são funcionárias do estabelecimento, foram levadas para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. O estado de saúde deles não foi divulgado.

“Eles [motel] não tem o AVCD, documento emitido por nós que garante a segurança contra incêndio e pânico”, informou o Subtenente Claudemir Alves.

