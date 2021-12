Caixas eletrônicos são explodidos no município de Itatim

Homens armados explodiram os caixas eletrônicos de uma agência Bradesco na madrugada desta quarta-feira 18, em Itatim (distante 207 a km de Salvador). A ação criminosa aconteceu por volta das 4h.

De acordo com o site Criativa Online, cerca de quinze pessoas chegaram à agência em quatro veículos. Dois carros foram para a agência e dois ficaram na frente do Pelotão da Polícia.

O bando armou explodiu em três terminais, mas apenas um equipamento estava com dinheiro. Com o impacto, a estrutura do banco ficou destruída. O valor levado não foi divulgado.

Os policiais chegaram a perseguir os criminosos em um localidade conhecida como Paraguaçu, mas ninguém foi preso. A Polícia Militar da 57º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realiza rondas na região.

