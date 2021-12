Caixa suspende recursos e obras do BRT de Feira

A Caixa Econômica Federal suspendeu os repasses de pagamentos para as obras do BRT em Feira de Santana nesta quarta-feira, 30. A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana disse que a prefeitura não pode dar continuidade ao projeto até que preste esclarecimentos sobre como está sendo conduzido o projeto.

"O que nós estamos solicitando é que a Caixa interrompa os pagamentos até que nós da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana tenhamos a total tranquilidade de que a solução seja não só boa para Feira de Santana, mas a forma como está sendo implantada é a forma que dá menos trabalho, menos perturbação, menos problema aos habitantes, trazendo menos prejuízo para o comércio, menos instabilidade no fluxo, e principalmente não comprometendo áreas verdes e calçadas", esclareceu o secretário do Ministério das Cidades, Dário Rais Lopes. A suspensão dos recursos foi solicitada no dia 16 de setembro.

A prefeitura informou que o governo municipal "está preparado para prestar todas as informações que sejam solicitadas pelas instituições. Certos da legalidade de todo o processo e do desejo tanto do Município quanto do Ministério das Cidades de trabalhar pelo povo de Feira de Santana".

adblock ativo