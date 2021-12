Caixa do Banco do Brasil é explodido por bandidos em Feira

Bandidos explodiram um caixa eletrônico do Banco do Brasil, situado na Praça Macário Barreto, no bairro Tomba, em Feira de Santana ( a 109 Km de Salvador), Na madrugada deste sábado, 25.

De acordo com informações de comerciantes do local, a operação dos bandidos começou por volta das 2 horas da madrugada e durou cerca de 20 minutos. "Eles levaram uns 15 minutos quebrando o caixa com uma marreta. Depois só ouvi a explosão. Vi voar dinheiro para todos os lados", disse um dos comerciantes, que preferiu não se identificar.

Segundo um policial militar, foi apurado no local que, na parte da tarde, o caixa teria sido abastecido. Já na madrugada, três homens chegaram em um veículo de dados ignorados. "Armados, eles renderam um vigia e o manteve como refém durante toda a operação. Uma guarnição da Policia Militar foi acionada, mas, quando chegou eles já haviam fugido", relatou o policial.

"Acredito que quem fez isso conhece muito bem a fragilidade no local. Com esse módulo policial da PM desativado a mais de quatro meses e a falta de viaturas na praça, facilitou a ação", lembrou o comerciante.

No dia 19 de dezembro passado, os caixas do banco Bradesco e do Brasil, localizados no mesmo local, foram alvos de bandidos.



Segundo moradores, após essa ação foi realizado um protesto no local pedindo mais segurança. "A reivindicação foi atendida pelo comando da PM em Feira, que colocou duas viaturas revezando no local, mas, isso só durou uns dez dias", disse uma dona de casa, que também preferiu não se identificar.

Até o momento do fechamento dessa reportagem, não havia notícias do paradeiro dos criminosos. O valor roubado não foi divulgado.

