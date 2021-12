Cai número de passageiros no transporte por trilhos

O primeiro trimestre deste ano foi marcado por uma redução de 31,7% no número de passageiros transportados no Brasil nos sistemas de metrô, trem e veículo leve sobre trilhos (VLT) por conta da pandemia. De acordo com a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANP Trilhos), em relação à receita tarifária, o déficit registrado até a primeira quinzena de junho foi de R$ 3,3 bilhões. Na região Nordeste, a evolução negativa de -31,2% acompanhou a média nacional do mês de março.

Desde o início da pandemia o setor tem sofrido baixas. De acordo com o presidente da ANP Trilhos Joubet Flores, em abril do ano passado as operadoras metroviárias transportaram cerca de 250 milhões de passageiros. Este ano, no mesmo período pouco mais de 50 milhões de pessoas utilizaram os serviços. “Tivemos uma perda de demanda e consequentemente de receita perto de 80 % nessa época. Hoje em dia estamos gradativamente se recuperando com uma perda em torno dos 70%”, explicou.

Para Flores, mesmo que as atividades voltem à normalidade, os prejuízos ainda devem perdurar já que a retomada da utilização do serviço não será como antes. “Muita gente perdeu o emprego e a grande maioria das pessoas viaja para trabalhar, além disso, muita gente que antes trabalhava presencialmente vai começar a trabalhar remotamente, então teremos que repensar este contexto”, disse.

Os números referentes às perdas do primeiro trimestre são menores quando comparados com os do segundo trimestre. De acordo com o presidente, isto ocorre por que apenas os 15 últimos dias do mês de março foram afetados pelas medidas restritivas impostas pela pandemia. Já os meses de abril, maio e junho, estão sendo considerados como os piores. “Desde a metade de março até o final de junho temos uma pedra que chegou a 90% em algumas operações, na média até o mês passado foi em 79% de perda. Esse mês começou a subir e está perto de 70 % de perda”, disse. Do dia 16 ao dia 31 de março, na Bahia a redução de passageiros chegou a 80%.

De acordo com o presidente, caso medidas não sejam tomadas pelo Governo Federal, muitas empresas podem fechar as portas. “As operações geridas pelo Estado acabam recebendo um subsídio quase que individual, mas com essa situação [da pandemia] o déficit vai aumentar e, como as receitas dos estados e municípios estão caindo uma hora essa conta explode”, disse.

De acordo com a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), no sistema de trens do subúrbio, a demanda chegou a ser reduzida em 70% logo no início das medidas restritivas devido ao Covid-19. “Nos últimos dias, houve uma recuperação gradativa e atualmente encontra-se em cerca de 52%. A Receita de Tarifas acompanha essa redução no período”, consta de nota da CTB.

De acordo com os dados nacionais do grupo CCR (responsável pela gestão da CCR Metrô Bahia, gestora do metrô na capital baiana) a redução de passageiros, quando comparados ao mesmo período de janeiro a junho do ano passado, chegou a 39,1%. Quando analisados os dados do dia 19 à 25 de junho do ano passado com o mesmo período este ano, a redução foi de 59,5% no número de usuários. A concessionária informou ainda que o sistema permanece operando das 5h à 0h diariamente.

A TARDE entrou em contato com o Ministério da Economia (ME) para saber se medidas estão sendo tomadas para se evitar um colapso no setor, mas não obtivemos resposta até o fechamento desta edição.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

