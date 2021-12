Cai número de mortes nas estradas da BA no período de festas

Durante os 13 dias da Operação Fim de Ano 2013, que se encerrou nesta quinta-feira, 2, às 0h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas estradas federais da Bahia 360 acidentes, com 301 feridos e 42 vítimas. Tendo uma redução de 3,48% na quantidade de acidentes e de 16% em números de vítimas fatais, com um aumento de 20,4% na quantidade de feridos se comparado com o mesmo período de 2012. No ano passado, foram registrados na Operação Fim de Ano 2012, 373 acidentes, com 250 feridos e 50 vítimas fatais.

Em vista do aumento nacional da frota de veículos, segundo dados do Denatran, houve uma redução de 10% e 21,7% no número de acidentes e mortes, e crescimento de 12,2% no número de feridos.

De acordo com a PRF, as principais causas dos acidentes foram a falta de atenção dos motoristas e a falta de respeito às leis de trânsito. O maior número de acidentes foi registrado na BR-116 com nove, na BR-101 com sete e na BR-242 com cinco.

As principais infrações cometidas pelos motoristas foram ultrapassagem indevida (1.631 notificações), falta do uso do cinto de segurança (476) e problemas com equipamentos obrigatórios (283). Motociclistas também foram autuados por algum tipo de irregularidade, 234 ao todo. Também foram emitidas 389 notificações por irregularidades ou ausência da Carteira Nacional de Habilitação.

No total, durante esta Operação, 89 pessoas foram presas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Judiciária por crimes, como embriaguez ao volante (13 presos), mandado de prisão em aberto, receptação de veículos, falsificação documental, porte ilegal de arma de fogo etc.

adblock ativo