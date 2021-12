Cai número de acidentes nas estradas durante o período de Réveillon

O número de acidentes nas estradas baianas durante o período do Réveillon, da quinta-feira, 28, até esta terça, 2, sofreu uma queda comparado com o mesmo período do ano passado.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), foram registrados 25 acidentes de trânsito, uma redução de 39% em relação ao ano passado, sendo 20 deles com vítimas, que representa uma queda de 44% no comparativo ao ano anterior. Treze das vítimas sofreram ferimentos leves, outras três tiveram ferimentos graves e quatro morreram por causa dos acidentes. Houve uma redução de 33% do registro de mortes neste ano.

Os números foram obtidos durante a Operação Boas Festas 2ª Etapa, que intensificou o efetivo policial na fiscalização da "Lei Seca", do limite de velocidade e transporte de passageiros. No total, foram abordadas 7.917 pessoas e 4.805 veículos.

Ainda segundo a PM, durante as ações foram recolhidas seis Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH), 1.529 veículos autuados e duas armas de fogo apreendidas. Uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo na BA-528.

