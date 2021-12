Cafetina aliciava meninas de 9 e 11 anos para prostituição

A cafetina Rosimeire Messias dos Santos, conhecida como "Meire", foi presa suspeita de aliciar meninas com idades entre nove e 11 anos de famílias carentes para prostituição na cidade de Andorinha (distante a 419 km de Salvador), informou, nesta quinta-feira, 27, a Polícia Civil.

Ela foi capturada por policiais da delegacia do município na quarta-feira, 26. Um dos clientes de "Meire", que foi reconhecido pelas meninas, foi indiciado por estupro de vulnerável.

Segundo a Polícia Civil, o contato entre as garotas e os clientes da cafetina, com idades entre 30 e 60 anos, ocorria, na maioria dos casos, em bares e restaurantes da região. Nos locais, os homens costumavam pagar bebida e comida para "Meire" e as aliciadas.

De acordo com a polícia, os encontros sexuais também aconteciam na casa da cafetina, que recebia o dinheiro dos programas feitos pelas meninas.

As investigações indicam que "Meire" explorava as garotas já há algum tempo. Um inquérito policial foi instaurado pelo crime de exploração sexual de menores, segundo informou a titular da delegacia da cidade, Antônia Jane.

