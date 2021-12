Caetano Veloso visitou igreja antes da morte da mãe

A ex-mulher de Caetano Veloso, Paula Lavigne, postou um vídeo em sua conta no Twitter que mostra o cantor fazendo uma visita à Igreja da Nossa Senhora da Purificação, em Santo Amaro, horas antes do falecimento da mãe, Dona Canô, que morreu na manhã desta terça-feira, 25. Veja o vídeo

No vídeo, que tem um minuto e trinta e sete segundos, Caetano aparece chegando na igreja, situada na Praça da Purificação, no Centro da cidade, para acompanhar a Missa do Galo, na noite de segunda-feira, 24.

Horas depois de confirmada a morte de Dona Canô, uma mensagem foi postada no Twitter do cantor. "Caetano agradece a solidariedade de todos. O velório será às 18h no Memorial Caetano, missa às 9h na Purificação e enterro 10h em Santo Amaro", diz o post.

A morte da mãe de Caetano Veloso e Maria Bethânia foi confirmada às 9h20. Segundo informações iniciais, ela teria passado mal na madrugada desta terça e teria morrido cercada pela família. Segundo informações da assessoria de imprensa de Caetano Veloso, a matriarca será enterrada às 10 horas desta quarta-feira, 26, no cemitério da cidade.

