Cães policiais localizam esconderijo de drogas na Bahia

Cães policiais localizaram na tarde deste domingo, 27, um esconderijo de drogas no município de Entre Rios (distante a 128 km de Salvador), no nordeste baiano. Na ação, dois homens foram presos em flagrante por tráfico.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), equipes da Polícia Militar receberam uma denúncia sobre uma 'boca de fumo' no bairro de Porto de Sauípe. Ao chegar no local indicado, a dupla foi surpreendida pelos policiais. Com eles, foram encontrados um rádio transmissor, além de porções de maconha e cocaína.

Durante a abordagem, os suspeitos informaram outras casas usadas para guardar as drogas. Com a ajuda das cadelas Xena e Akira, os PMs apreenderam, em um dos imóveis, 400 porções de maconha, cocaína e crack, um pé de maconha, balança, cadernos com anotações das vendas de entorpecentes, balança e embalagens plásticas.

