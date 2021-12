Cadeirante foragido da justiça é preso em Conquista

Um cadeirante, foragido da justiça do estado do Espírito Santo, foi preso enquanto viajava em um ônibus interestadual, no Km 830 da BR-116, trecho do município de Vitória da Conquista (a 517 quilômetros de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem, 31 anos, que não teve seu nome divulgado, tem um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Ele era procurado desde outubro de 2012.

A prisão do foragido aconteceu nesta quarta-feira, 8. Após ser detido, ele foi encaminhado para delegacia de polícia judiciária da região.

