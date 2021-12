Cadeirante é morto a tiros em Feira de Santana

Um homem de 22 anos foi morto a tiros na noite desta segunda-feira, 29, no município de Feira de Santana, a 108 km de Salvador. Danilo da Silva era cadeirante e, no momento do crime, estava com a mulher e uma sobrinha, que também ficou ferida.

Segundo testemunhas, Danilo estava na Rua Marechal Deodoro quando dois homens se aproximaram e efetuaram os disparos. Danilo morreu no local e sua sobrinha, de prenome Karoline, foi atingida no braço.

Agentes da 64ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram deslocados para a região, mas os criminosos já haviam fugido. De acordo com informações de familiares, a vítima tinha ligação com o tráfico de drogas e havia se envolvido em uma briga no município de Tanquinho.

Danilo foi atingido por vários tiros, a maioria na região do pescoço. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Delegacia de Homicídios realizaram o levantamento cadavérico. As informações são do site Acorda Cidade.

