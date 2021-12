Cadeirante é assassinado em Barra do Choça

Um cadeirante de 21 anos foi morto na noite de quinta-feira, 13, na Praça Ceaba Francisco Amorim, na cidade de Barra do Choça (a 524 quilômetros de Salvador). O crime ocorreu por volta das 21h.

De acordo com as informações do Blog do Marcelo, Samuel Brito Vieira já havia sofrido uma tentativa de homicídio em Vitória da Conquista. A ação, na época, o deixou paraplégico.

À polícia, testemunhas informaram que ouviram cinco tiros. Samuel morreu no local, antes de receber atendimento médico.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso.

adblock ativo