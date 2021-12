Caculé tem 91% de alfabetizados aos 6 anos

A rede pública de educação de Caculé (a 707 km de Salvador) comemora o índice de 91% das crianças alfabetizadas aos 6 anos de idade, no primeiro ano do ensino fundamental. O índice é resultado das provas aplicadas em 2015.

A meta do Pacto pela Educação no Brasil é que as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos, no 3º ano do fundamental. No entanto, o índice médio é de 50% a 60% de alunos nesta idade que dominam a leitura e escrita no país.

O resultado é atribuído a uma parceria firmada, em 2006, com o Instituto Alfa e Beto (IAB), uma organização não governamental (ONG).

"O diferencial é a técnica desenvolvida pelo IAB, que usa o método fônico, facilitando a capacidade de aprendizagem", afirmou a coordenadora do Programa Alfa e Beto no município, Eleni de Brito Nascimento Dias, que atuou como professora de alfabetização.

O método fônico "é usado em praticamente todos os países que valorizam o aprendizado nos primeiros anos de vida. É, basicamente, a relação fonema/grafema como melhor estratégia de estímulo à decodificação do alfabeto", explica o coordenador do Instituto Alfa e Beto na região Nordeste, o pedagogo Robério Dias.

De acordo com dados da Secretaria de Educação de Caculé, em 2014, o índice de crianças alfabetizadas aos 6 anos foi de 82%, passando para 91% em 2015.

Para a secretária municipal de Educação e Cultura, Adaílde Fernandes Cruz Teles, os índices representam um avanço que consiste em "envolver a cultura dos professores, o seguimento no ritmo das aulas, acompanhamento e planejamento eficientes".

Ela salientou que o programa, utilizado no início só com os alunos da primeira série, já é aplicado em creches e na educação infantil e até a 5ª série. "Sabíamos onde queríamos chegar. O ensino estruturado é parte de uma estratégia que nos dá a segurança para garantir ensino de qualidade em todas as séries", diz a secretária.

Tecnologia

O Programa Alfa e Beto foi desenvolvido a partir do ano 2000 pelo professor João Batista Araújo e Oliveira, com mais de 50 anos dedicados à atividade. É constituído por um conjunto de materiais para o aluno, professor, classe e escola, com livros e ferramentas pedagógicas, para garantir que os estudantes dominem a fluência em leitura e escrita ao final do 1º ano do ensino fundamental.

A coordenadora do programa em Caculé, Eleni Nascimento Dias, destacou que o aprimoramento de diretores e professores, e aplicação do Teste de Avaliação da Alfabetização acontece pelo menos quatro vezes por ano "revelando o nível de aprendizado e as dificuldades".

