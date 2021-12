Cachorros são abandonados sem comida e cão come o corpo do outro

Dois cachorros foram resgatados após serem abandonados pelos proprietários na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Um terceiro animal foi encontrado morto em uma casa.

Uma equipe da Ong Vida Bixo esteve na residência após receber uma denúncia de maus-tratos a animais. Um cão da raça Pit Bull estava no local sem comida e sem água. Segundo o Blog do Braga, ele chegou a comer parte do outro cachorro, que foi encontrado morto. O mal cheiro chamou a atenção da equipe.

Os donos estavam viajando quando os voluntários foram na residência e vizinhos disseram que eles só vão chegar na quarta, 28. Foi registrada ocorrência na Polícia Civil.

Membros da Vida Bixo também acharam outro cachorro abandonado na cidade. O animal foi deixado no quintal de uma casa.

