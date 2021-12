Cachorro "vela" corpo de dono assassinado em Salvador

Em um instinto de amizade, lealdade e fidelidade, o cachorro do pedreiro Adjailson Bela de Almeida, 41, o Deja, permaneceu a todo instante ao lado do corpo do dono, como se estivesse velando-o.



Deitado em uma poça de sangue, o animal só saiu de perto do amigo quando a polícia chegou. Mas acompanhou de longe, com um semblante tristinho, o trabalho dos peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT).



Ele se aproximava do corpo de Deja e encostava o focinho na tentativa de acordá-lo.



Deja foi executado com sete tiros na cabeça, braço, perna, ombro e mão, na tarde de quinta-feira, 30, na Rua Direta de Pituaçu, em Nova Sussuarana - na localidade da Portelinha -, às margens da Avenida Gal Costa.



O cachorro seguiu, como num cortejo fúnebre, o corpo do amigo ser levado pelos funcionários do DPT até o 'rabecão', e só se afastou quando o carro deixou a rua.



De acordo com a delegada Marilene Lima, do Departamento de Homicídios (DHPP), familiares contaram que Deja não se envolvia com a criminalidade, nem usava drogas. Sob anonimato, um policial militar disse que a vítima seria usuária de drogas.

adblock ativo