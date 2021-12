Cachorro roubado é encontrado em Pet Shop de Itinga

O cachorro da raça Border Collie roubado, na madrugada desta sexta-feira, 8, na Estrada do Coco, foi localizado esta tarde em um Pet Shop, na localidade de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Após contactar os proprietários de Scott, a pessoa que o encontrou, gravou um vídeo e enviou para os donos para mostrar que o animal estava bem. Emocionada, a família do cachorro agradeceu à imprensa e a todos que ajudaram a divulgar o roubo.

Roubo

O cão foi roubado junto com o carro da família, na ponte de Barra do Jacuípe quando retornava com os donos de Guarajuba para Lauro de Freitas.

Quatro bandidos interromperam o trânsito na ponte, que está em obras, colocando uma placa de "pista interditada", abordaram o casal e levaram o carro sem deixar que eles retirassem de dentro do veículo o cachorro da família.

