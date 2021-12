Cachorro fica preso em parachoque de carro na Bahia

Um cachorro ficou preso no parachoque de um carro na noite desta terça-feira, 19, no interior da Bahia. O fato aconteceu depois que Júlio Cezar Siqueira Lima seguia de Itapetinga para Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

No caminho, ele percebeu que se chocou com algum objeto, mas não conseguiu identificar o que teria sido. Ao chegar ao seu destino, a Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR), ele foi surpreendido com um cão preso na frente do seu veículo.

Integrantes do 7º Grupamento de Bombeiro Militar foram acionados e conseguiram retirar o animal com a ajuda de uma médica veterinária. O cachorro foi levado ferido para uma clínica de Vitória da Conquista.

adblock ativo