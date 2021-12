Cachoeira sedia encontro nacional sobre Gestão Social

A cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, sedia na próxima semana o VIII Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social. O evento acontece de 28 a 30 de abril, no Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Durante os três dias de programação, gestores, pesquisadores e estudantes de diferentes regiões do Brasil, Argentina e Itália debatem temas como empreendedorismo social, indústrias criativas, cidades sustentáveis e políticas públicas, entre outros.

O evento conta com duas conferências, ministradas pelo professor titular de Sociologia e coordenador do Centro de Pesquisa sobre Desigualdade Social da Universidade Federal de Juiz de Fora, Jesse José Freire de Souza, e pelo filósofo e professor da Universidade Federal da Bahia, José Antônio Saja.

No total, participantes de 17 estados brasileiros irão apresentar 198 trabalhos, distribuídos em 20 grupos temáticos a partir de três eixos centrais: Gestão Social, Formação e Culturas; Gestão Social, Economia e Trabalho e Gestão Social, Políticas Públicas, Desenvolvimento e Relações Estado-Sociedade.



Também fazem parte da programação do VIII ENAPEGS o Espaço de Trocas de Metodologias de Formação em Gestão Social, as rodas de diálogo, o Cine Gestão Social, as oficinas, a Feira de Economia Solidária, que funcionará a partir da circulação de uma moeda social própria do Banco Comunitário Quilombola do Iguape, o "sururu", além do Sarau Gestão Social, com diversas apresentações artísticas.



Os interessados em participar como ouvintes ainda podem se inscrever para o evento. A programação completa e mais informações estão disponíveis no site do Encontro.

adblock ativo