Cachoeira ganha unidade do Corpo de Bombeiros

Após incêndio em um casarão que matou duas crianças no domingo, 12, a cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, ganhou nesta segunda-feira, 20, um subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA). Ao todo são quatro equipes disponíveis, com viaturas e veículo especializado no salvamento e combate a incêndio.

De acordo com o comandante-geral do CBM, coronel Francisco Telles, essa é a concretização de um projeto que havia sido implementado com o início da construção de uma sede própria, mas que foi interrompida por conta de problemas com a empresa responsável pela obra.

"Conseguimos retomar esse processo de implantação de um subgrupamento aqui e o Governo do Estado se empenhou no sentido de efetivar esse processo antes do período de São João. Já tínhamos pessoal capacitado, viaturas especiais voltadas para incêndio, mas não só isso. Estamos prontos para realizar operações de busca e salvamento, além de atendimento pré-hospitalar em caso de acidentes", explicou Telles, por meio de nota.

