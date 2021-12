Cachoeira fica tomada de fiéis na Festa da Boa Morte

Fiéis de diversas partes da Bahia estiveram presentes na missa solene realizada na sede da Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. As ruas da cidade também ficaram tomadas por admiradores da festa que acontece até a segunda-feira, 17.



A missa solene teve início às 10h e foi realizada pelo Bispo Referencial da Pastoral Afro-Brasileira, Dom Zanoni Castro, que é arcebispo-coadjutor de Feira de Santana, e pelo padre de Cachoeira, Hélio Vilas Boas.

A procissão teve um atraso e saiu por volta de 11h30, percorrendo as ruas da cidade com a imagem de Nossa Senhora da Glória. A caminhada terminou às 13h em frente a sede da Boa Morte. As irmãs da entidade se recolheram após a procissão onde foi realizada uma valsa, samba de roda e um almoço com integrantes da irmandade e convidados.

O manhã também foi marcada pela presença de políticos do estado, como o secretário Estadual de Cultura Jorge Portugal, e deputados como Bira Corôa e Fabíola Mansur, dentre outros.



Os organizadores da festa e a Polícia Militar (PM) não soube informar a quantidade de pessoas presentes na festa.

adblock ativo