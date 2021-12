Cachoeira comemora emancipação com festa

A cidade histórica de Cachoeira, a 110 km de Salvador, comemora 177 anos de emancipação na próxima quinta-feira. Para celebrar a data, foram programados shows que acontecerão até o domingo, dia 16.

Cidade do Recôncavo tombada como Patrimônio Histórico, Cachoeira também terá reinaugurado, na quarta- -feira, o Cine Teatro Cachoeirano, um dos primeiros a funcionar no País.

Inaugurado em 1922, na praça Teixeira de Freitas, por iniciativa do médico, político e empresário Cândido Elpídio Mecenas Vacarezza, o prédio do Cine Teatro Cachoeirano ficou mais de duas décadas fechado e em ruínas.

Em 2009, foi adquirido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), quando começou a ser restaurado, por meio do Programa Monumenta do Ministério da Cultura, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e contrapartida do governo do Estado. O equipamento será gerido pela Prefeitura de Cachoeira.

Na quinta-feira, a comemoração tem início às 9h, com programação cívica na praça da Aclamação. Neste dia, a partir das 17h, o público pode conferir na orla fluvial as apresentações da cantora Mariene de Castro e outros sambistas.

Orquestra

Formada por 25 instrumentistas, a Orquestra Sinfônica Jovem do Instituto Adventista de Ensino do Nordeste (Iaene), fará a abertura da programação oficial na quinta-feira. Com um repertório variado incluindo peças clássicas, sacras e populares, a orquestra criada na década de 1990, subirá ao palco às 17h sob a regência do maestro peruano Nehemias Calsin.

Além da Sinfônica Jovem, também se apresentará o Grupo de Sinos e do Madrigal Vivace, ambos também do Iaene.

A Antiga Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira teve seu desenvolvimento iniciado na primeira metade do século XVII. Estava em expansão a lavoura açucareira, com seus inúmeros canaviais e engenhos.

O comércio e a cultura do fumo também experimentaram notável expansão e a farta mão de obra escrava fez do Recôncavo uma região fortemente influenciada pela cultura africana. Sua herança se evidencia hoje em manifestações famosas, dentre as quais o samba-de-roda e a Festa da Boa Morte.

adblock ativo