Cachoeira celebra Irmandade da Boa Morte

A ancestralidade afro-brasileira foi celebrada neste sábado, 15, em Cachoeira, na Festa de Nossa Senhora da Boa Morte. O município do Recôncavo baiano (a 110 km de Salvador) é tombado como Patrimônio Material do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural (Iphan). A festa segue até segunda-feira, 17.

Foi o terceiro dia e ponto alto de uma manifestação registrada pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) como Bem Imaterial do Estado. Houve de missa em homenagem a Nossa Senhora da Glória, representação de Maria, mãe de Jesus, e procissão pelas ruas.

Em frente à sede da Irmandade da Boa Morte e nas ruas do entorno, calçadas com pedras portuguesas, uma multidão se reuniu. Dentro da superlotada igreja no andar térreo já não cabia mais ninguém. Gente da Bahia e de outros lugares foi até a cidade histórica.

Liturgia

A celebração ficou a cargo do bispo referencial da Pastoral Afro-Brasileira, dom Zanoni Demettino Castro, e do padre de Cachoeira, Hélio Leal, que destacaram a peculiaridade manifestação religiosa. "Essa festa que a irmandade promove é a afirmação da cultura e da religiosidade negra. Por isso, e também por essa comunhão entre diferentes, a comunidade acolhe os festejos", afirmou Leal citando a importância da Irmandade da Boa Morte na luta pela liberdade dos negros africanos escravizados no país.

Ele se referia à compra de alforria encabeçada pelo grupo de mulheres, todas elas ex-escravas. O caráter assistencialista da Boa Morte, assim como o sincretismo religioso, foram formas de resistência dessas africanas na diáspora, como explicou o antropólogo Fábio Lima, doutor em estudos africanos. Acredita-se que a irmandade teve início 68 anos antes da abolição da escravatura. "Essa é uma festa importante por ser uma manifestação de memórias dessas mulheres que juntavam seus espólios para libertar escravas. Em todas as irmandades criadas na Bahia, era preciso doar uma joia para ingressar".

Multidão acompanhou a imagem de Nossa Senhora (Foto: Luiz Tito | Ag. A TARDE)

O antropólogo explica ainda que essa era a forma encontrada pelas escravas para cultuar seus orixás e demais espíritos ancestrais. "Entendiam que era preciso pedir ajuda a Maria, Iansã, Nana, numa dialética perfeita entre dois sistemas contraditórios que se complementaram em nome da liberdade", diz ele ponderando que o sincretismo foi acontecendo "de forma orgânica, sem ser pensado".

Entre as irmãs que desfilaram estava Rosy Meire Oliveira, 52, equede do Ilê Axé Oxumaré, na Federação, e confirmada na irmandade recentemente. A festa deste ano foi a primeira da qual ela participou depois do ingresso oficial, mas Rosy já acompanha a manifestação há dez anos.

Para ela, que possui diversos títulos acadêmicos, a "nomeação" espiritual é a "mais importante" que possui. "Esse título que eu busco há tanto tempo é a prova da minha ancestralidade. "Meu objetivo agora é fazer disso uma luta contínua para que as mulheres negras sigam tendo fé, força, coragem e permaneçam carregando esse país, construído com o suor e o sangue das mulheres negras", observou.

<GALERIA ID=20274/>

adblock ativo