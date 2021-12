Caçamba tomba e motorista morre nas ferragens na Bahia

Uma caçamba carregada de areia tombou ao fazer uma curva em uma estrada de barro no distrito de São José do Rio Grande, em Riachão das Neves, na Bahia. O motorista do veículo ficou preso nas ferragens e morreu, de acordo com o Blog Braga.

O Corpo de Bombeiros e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram para o local e resgataram uma criança e um homem, que ficaram feridos. Eles foram levados para uma unidade de saúde da região e não há informações sobre o estado de saúde deles. O acidente aconteceu neste domingo, 23.

