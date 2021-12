Cabo do Exército morre após disparo acidental no 19º BC

Um cabo do Exército Brasileiro morreu na tarde desta segunda-feira, 15, no 19° Batalhão de Caçadores, localizado na rua Silveira Martins, no bairro do Cabula, em Salvador, após disparo acidental da sua própria arma.

De acordo com o EB, Elvis Barbosa da Silva, 25 anos, realizava o serviço de guarda do quartel, quando foi atingido por um disparo da arma que portava durante a função.

Segundo nota, o Exército informou que está prestando serviço a família da vítima. Um Inquerito Policial Militar (IPM) foi instaurado para apurar o fato e suas circunstâncias.

