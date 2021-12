Cabine de carreta pega fogo em Cruz das Almas

O motorista de uma carreta que trafegava pela na BR-101, na cidade de Cruz das Almas, no recôncavo baiano, teve um susto nesta terça-feira, 13. A cabine do veículo pegou fogo e o condutor, que não teve o nome divulgado, teve de sair às pressas para não ser atingido pelas chamas, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ainda não há informações sobre o que teria provocado as chamas. O motorista disse que ao perceber a fumaça saiu correndo do veículo.

Uma unidade do Corpo de Bombeiros da cidade de Santo Antônio de Jesus foi acionada e conteve as chamas. De acordo com a PRF, até as 19h15, a carreta ainda continuava no local. A retirada do veículo seria feita pela seguradora.

