Cabeleireiro é morto a facadas em Vitória da Conquista

O cabeleireiro Gerson Campos Gonçalves, 20 anos, foi assassinado com golpes de faca na madrugada deste domingo, 5, na região da Fazenda Baixão, na zona rural da cidade de Vitória da Conquista (a 521 quilômetros de Salvador).

De acordo com as informações do blog Rodrigo Ferraz, a vítima foi surpreendida por dois suspeitos em uma motocicleta. Eles fugiram após o crime.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, mas o jovem já havia morrido.

Gerson era considerado uma pessoa querida por amigos e familiares. O corpo dele, que é velado na zona rural de Anagé, será enterrado hoje na Fazenda Capão. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

