Cabeleireiro é executado dentro de salão de beleza em Conquista

Um cabeleireiro de 34 anos foi morto a tiros na tarde desta terça-feira, 18, em Vitória da Conquista, região sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), o crime ocorreu por volta das 12h, enquanto a vítima trabalhava no próprio salão de beleza, na rua João Gonçalves, no bairro Guarani.

A esposa do homem foi ao estabelecimento após ouvir tiros e encontrou o cabeleireiro já morto. O salão fica na casa onde o casal morava.

Agentes da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estiveram no local e isolaram a área do crime. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Vitória da Conquista, onde será periciado.

A Polícia Civil investiga a autoria circunstância do crime. Nenhum suspeito havia sido preso até o momento.

