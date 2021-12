Cabeça de homem é encontrada dentro de mochila em Feira

A cabeça de um homem foi encontrada por moradores de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), em uma barraca na Avenida 1 do conjunto Feira VII, na manhã deste sábado, 26. A cabeça estava enrolada em um saco plástico dentro de uma mochila.

Segundo o site Acorda Cidade, uma corda também estava dentro da bolsa. De acordo com a publicação, a Polícia Militar esteve no local e isolou a área até a chegada dos peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do delegado.

Não há informações sobre a identidade da vítima nem da autoria.

A polícia esteve no local e isolou a área (Foto: Reprodução | Paulo José | Acorda Cidade)

adblock ativo