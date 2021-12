Buscas por pescadores são retomadas nesta terça

As buscas pelos três pescadores desaparecidos no município de Nova Viçosa (distante a 900 Km de Salvador), foram retomadas na manhã desta terça-feira, 30. Conforme a Marinha, estavam na embarcação Elielson Grifo, de 42 anos, Marlon Nascimento Santos, 32, e Maciel dos Santos, 30.

A Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro (DelPSeguro) foi comunicada do desaparecimento da embarcação "Japira I" no último domingo, 28, por volta das 10h30. Na segunda, 29, foram localizados no sul do estado os destroços da embarcação em dois pontos diferentes, na cidade de Caravelas (distante a 870 Km de Salvador) e na altura da localidade de Cumuruxatiba.

Ainda de acordo a Marinha, as partes da embarcação foram reconhecidas pelo presidente da Colônia de Pesca de Nova Viçosa. Um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades. O prazo para ser concluído é de 90 dias.

