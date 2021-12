Buscas por jovem desaparecido após sair de festa rave continuam

As buscas pelo jovem pelo jovem Eric de Oliveira, de 22 anos, que desapareceu no último fim de semana após sair da 15ª edição da festa Aurora, realizada no Rancho Paraíso, em Vila de Abrantes, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), devem continuar nesta quinta-feira, 8.

Durante esta quarta, 7, agentes da Polícia Civil de Vila de Abrantes, do Corpo de Bombeiros e familiares passaram o dia fazendo buscas na região próxima ao local do evento.

Eric, que mora em Irecê e foi para o distrito Vila de Abrantes com três amigos para participar do evento, teria surtado na tarde de domingo, 4, e, dizendo que tinha alguém atrás dele para matá-lo, saiu correndo e se distanciou dos colegas, desaparecendo na mata.

Os jovens que acompanhavam Eric na festa Aurora registraram a ocorrência do desaparecimento e prestaram depoimento na última terça-feira para a delegada Daniele Monteiro, titular da 26ª Delegacia de Vila de Abrantes.

De acordo com o tio do jovem, Kleber de Oliveira, a família não tinha conhecimento sobre a viagem e a participação de Eric na festa de música eletrônica.

“Meu sobrinho saiu de Irecê no sábado, de carro e deu carona para alguns amigos. Na segunda, 5, eles ligaram avisando que Eric tinha desaparecido”, afirmou o tio, acrescentando que os parentes de Eric estão desesperados.

Em uma postagem na página do evento, um dos amigos do jovem pediu ajuda para localizá-lo. Na mensagem, o amigo disse que Eric “acabou numa 'bad'” e saiu correndo para o matagal.

Nesta quarta, a delegada também ouviu o depoimento do produtor da festa Aurora, Danilo Barreto. Ele se apresentou voluntariamente para prestar esclarecimentos sobre o desaparecimento do rapaz e a morte de outro participante.

Turista

Barreto afirmou para a delegada que a produção da festa deu todo o suporte necessário para o turista de São Paulo, Jacques Paulo Garcia, 34, que passou mal durante o evento e morreu no domingo à tarde, no Hospital Geral Menandro de Faria, em Lauro de Freitas.

O produtor reafirmou na delegacia que no local do evento tinha um posto médico, onde Jacques Garcia recebeu oxigênio e massagem cardíaca. Também disse que ele foi levado por uma ambulância e acompanhado por um médico e duas enfermeiras, além de pessoas da produção até o hospital.

“Ainda não temos o laudo do Departamento da Polícia Técnica (DPT), e nem temos previsão de quando vamos recebê-lo. O laudo será determinante para a conclusão”, salientou a delegada nesta quarta destacando que os dois casos estão sendo investigados pela polícia.

adblock ativo