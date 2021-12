Buscas por corpo em Abrantes serão retomadas nesta quinta

As buscas de um corpo que estaria em um matagal, em Vila de Abrantes, no município de Camaçari (Região Metropolitana de Salvador) foram encerradas no início da noite desta quarta-feira, 9.

A 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes) informou que os trabalhos serão retomados na manhã da quinta-feira, 10.

A delegacia segue investigando o caso e não revelou detalhes.

