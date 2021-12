As buscas pela adolescente desaparecida no naufrágio da lancha Cavalo Marinho I, ocorrido em 24 de agosto, serão paralisadas até o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) e a Polícia Militar (PM-BA) obterem novos indícios de localização da garota. Desde a tragédia, mais de mil quilômetros quadrados foram percorridos pelos bombeiros durante a procura. O número não inclui as buscas feitas pelo grupamento aéreo da PM.

“As equipes se dedicaram ao máximo, no entanto, não tivemos qualquer indício da localização da adolescente”, afirmou o subcomandante do Grupamento Marítimo (Gmar) do Corpo de Bombeiros, capitão Luciano Alves, por meio de nota da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O titular da 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz, delegado Ricardo Amorim, responsável pelas investigações sobre o caso, informou, ainda por meio da nota, que ouviu o tio da adolescente, no entanto, ele não apresentou documento de identificação da vítima. "Já ouvimos a tripulação das outras embarcações que passaram na hora do acidente e logo devemos concluir a fase de ouvidas”, finalizou

Corpos encontrados

Até o momento, 19 corpos foram encontrados pelas equipes de resgate. O último a ser encontrado foi o de Salvador Souza Santos, 68 anos, que esteve desaparecido por quatro dias. O corpo dele foi resgatado no domingo, 27, na praia do Barra do Pote.

Outras 89 pessoas que estavam na lancha, que ao todo transportava 120 passageiros, conseguiram sobreviver ao naufrágio, sendo atentidas por unidades de saúde de Vera Cruz e Salvador.

Naufrágio

A embarcação Cavalo Marinho I virou em um trecho da Baía de Todos-os-Santos, enquanto fazia a travessia Mar Grande-Salvador. A lancha naufragou apenas dez minutos após deixar o Terminal Marítimo de Vera Cruz.

O caso é investigado pela Marinha do Brasil e Polícia Civil.

Buscas por adolescente desaparecida em naufrágio são paralisadas até novas informações | Foto: Divulgação/ATarde

