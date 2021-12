Buracos e muito mato na BA-502 aumentam o perigo

Quem trafega pela BA-502, entre os municípios de São Félix e Muritiba, no Recôncavo baiano, tem que enfrentar inúmeros buracos. A rodovia tem início na saída da cidade de São Félix e atravessa o centro de Muritiba, sendo muito usada como ligação à BR-101.



Além dos buracos, o acostamento e as placas de sinalização estão prejudicados pelo excesso de mato nas laterais da pista, sinal claro de ausência de manutenção mínima. O trecho, formado por curvas sinuosas e fechadas, é considerado extremamente perigoso pelos motoristas.



Reparos - O Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia (Derba) informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que na próxima semana começam os serviços de tapa-buraco e roçagem no trecho São Félix-Muritiba. E que, após a operação tapa-buracos, a sinalização da estrada será reparada. O prazo previsto para conclusão dos serviços é de 30 dias.



O taxista João Sales sai praticamente todos os dias de Santo Antônio de Jesus rumo a Cachoeira. "“É mais rápido seguir por Muritiba para chegar a Cachoeira, passando por São Félix. O problema não são as curvas, mas os buracos. Eles tornam a estrada mais perigosa porque quem não conhece não sabe o que vem pela frente”", advertiu.



Por sua vez, José Carlos Silva, de Cachoeira, sempre atravessa a BA-502. "“Moro nessa região e fico preocupado porque essas estradas são muito perigosas, como a que vai para Maragojipe. Essa entre São Félix e Muritiba é pior porque passamos por trechos mais altos e meu medo é aparecer animal na pista"”, observou o condutor.

